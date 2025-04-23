Форум «Объекты Всемирного наследия: достижения и опыт регионов» пройдёт в Пскове

17:51, 23 апреля 2025, ПАИ

V Межрегиональный форум «Объекты Всемирного наследия: достижения и опыт регионов» пройдёт в Пскове с 10 по 11 июля, сообщается в Telegram-канале «ЮНЕСКО Псков».

Мероприятие проходит под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Министерства иностранных дел России. В форуме можно будет принять участие очно – выступить с докладом, поучаствовать в дискуссиях или в качестве слушателя.

Организаторы принимают заявки на участие в электронной форме до 20 июня. Подать заявку можно в Telegram-канале «ЮНЕСКО Псков». Официальный электронный адрес для переписки с участниками: forumunesco@yandex.ru.

По итогам работы форума издадут сборник научных статей.