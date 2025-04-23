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Общество

В Псковской области выберут лучшего повара

В Псковской области стартовал приём заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Повар», сообщили ПАИ в комитете по труду и занятости Псковской области.

Фото: организаторы / комитет по труду и занятости Псковской области

Конкурс пройдёт с 19 по 21 мая на базе Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса».

Конкурс включает теоретическую и практическую части. Участники сначала напишут тестирование, а потом приступят к выполнению практической части, которая включает в себя выполнение трёх модулей: приготовление холодной закуски из рыбы», горячего блюда из мяса и панкейка.

«Это возможность продемонстрировать мастерам свои навыки и творчество, а также получить признание среди коллег и профессионалов отрасли», – отметили организаторы.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 11 мая через портал «Работа России».

Отметим, что конкурс проходил и в 2024 году среди штукатуров, столяров, пекарей и визажистов. Всего за звание лучших боролись 24 псковича. Фоторепортаж с церемонии награждения смотрите здесь.

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