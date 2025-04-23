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Происшествия

В Пыталово устанавливают местонахождение пропавшего рыбака

Местонахождение пропавшего в Пыталово 65-летнего рыбака Александра Данилейко устанавливает полиция, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что 1 апреля около 15 часов мужчина ушёл из дома в городе Пыталово. Он поехал на велосипеде на речку Утрою рядом с деревней Ивановка ловить рыбу и не вернулся.

Был одет в камуфлированную куртку, чёрные штаны, серые резиновые сапоги, камуфлированную кепку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить в отделение МВД России «Пыталовское» по телефону (8 8112) 2-15-02 или 102, 112.

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