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Общество

Жительница Новоржева собрала 13 литров сморчков

13 литров сморчков собрала жительница Новоржева Людмила Иванова, сообщает телеканал «Первый Псковский» со ссылкой на соцсети женщины.

Скриншот новости телеканала «Первый Псковский»

По словам жительницы Новоржева, в этом году сморчков меньше, чем обычно, поэтому количество найденных грибов в апреле для неё настоящая удача.

Вместе с семьёй женщина собирает грибы и ягоды – не только для своих нужд, но и делает заготовки, участвует в ярмарках.

Отметим, грибники в Псковской области активно делятся фотографиями своих первых трофеев в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».

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