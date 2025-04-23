Жительница Новоржева собрала 13 литров сморчков

23:50, 23 апреля 2025, ПАИ

13 литров сморчков собрала жительница Новоржева Людмила Иванова, сообщает телеканал «Первый Псковский» со ссылкой на соцсети женщины.

По словам жительницы Новоржева, в этом году сморчков меньше, чем обычно, поэтому количество найденных грибов в апреле для неё настоящая удача.

Вместе с семьёй женщина собирает грибы и ягоды – не только для своих нужд, но и делает заготовки, участвует в ярмарках.

Отметим, грибники в Псковской области активно делятся фотографиями своих первых трофеев в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».