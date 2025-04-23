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Общество

Создание новых населённых пунктов в Псковской области одобрил законодательный комитет

Комитет по законодательству и местному самоуправлению под председательством Алексея Севастьянова одобрил создание в Порховском муниципальном округе деревень Никандрова пустынь и Уболотье. Соответствующие обращения поступили в региональный парламент от Порховского окружного Собрания депутатов, сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Это история не вчерашнего дня. Был сход граждан, и ещё полгода назад от муниципальных депутатов к нам поступили документы, которые были доработаны с учётом наших рекомендаций», – рассказал коллегам председатель комитета.

Алексей Севастьянов отметил, что фактически эти деревни уже существуют: в них есть постройки, временно и постоянно проживающие граждане, собственники земельных участков. В исторических документах Уболотье упоминается в 1859 году, а в Никандровой пустыни расположен действующий православный монастырь. Предложения о создании географических объектов получили положительные заключения со стороны правительства.

На заседании комитета были рассмотрены два вопроса, связанных с охраной объектов культурного наследия. Один из них продиктован федеральным законодательством: регионы получили полномочия принимать решения об отнесении памятников к объектам, находящимся в неудовлетворительном состоянии.

Алексей Севастьянов попросил докладчика пояснить практический смысл изменений: «Как это упростит вашу работу?» По словам заместителя председателя комитета по охране объектов культурного наследия Антона Заруцкого, новые полномочия упрощают формирование пакета документов, необходимых для привлечения инвесторов через процедуру торгов, а также в случае судебного изъятия объекта культурного наследия в связи с его ненадлежащим содержанием. Депутаты рекомендовали принять законопроект.

Поддержку членов комитета также получил проект, предлагающий признать утратившими силу утверждённые в 2013 году зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных в центральной части Пскова, Запсковья и Завеличья. Отмена старых зон охраны связана с тем, что в прошлом году приказом Министерства культуры России были утверждены зоны охраны 16 объектов культурного наследия федерального значения, включённых в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО и отнесённых к особо ценным объектам культурного наследия РФ.

В завершение работы члены комитета рассмотрели инициативу коллег из Ленинградской области об обязательном прохождении мигрантами, прибывающими на работу в Россию, геномной регистрации. Эта мера призвана идентифицировать ранее выдворенных из страны мигрантов, а также повысить раскрываемость преступлений. Решение комитета по законодательству и местному самоуправлению будет направлено в Законодательное Собрание Ленинградской области.

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