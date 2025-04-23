Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День солидарности молодёжи отмечают в мире

Международный день солидарности молодёжи отмечают сегодня, 24 апреля, пишет calend.ru. Этот день установила Всемирная федерация демократической молодёжи. Впервые праздник отмечали в 1957 году, а дата для его проведения была приурочена к заключительному заседанию Бандунгской конференции стран Азии и Африки в 1955 году.

Этот памятный день служит ещё одним поводом, чтобы привлечь внимание СМИ, общества и государственных органов к проблемам молодёжи.

Что касается традиций этого праздника, то раньше он отмечался весьма широко. В Международный день солидарности молодёжи проводили различные праздничные мероприятия, молодёжные съезды, программы которых тщательно продумывали. Их главной целью было – укрепить единство наций, подчеркнуть высокую цель дружеского объединения народов, продемонстрировать стремление объединить усилия в борьбе за права молодёжи, сплотить её для решения проблем. Но с годами всё это практически сошло на нет. Сейчас эту дату отмечают эпизодически, как правило, по инициативе и при поддержке различных общественных и молодёжных организаций.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 апреля 2025

Создание новых населённых пунктов в Псковской области одобрил законодательный комитет
23 апреля 2025

Жительница Новоржева собрала 13 литров сморчков
23 апреля 2025

О мерах поддержки добровольчества в Псковской области рассказала волонтёр
23 апреля 2025

Псковские спасатели поборолись за звание лучшей команды МЧС России
23 апреля 2025

Отопительный сезон завершится в Пскове 28 апреля
23 апреля 2025

Депутат Алеся Михачёва стала гостьей программы «Среда обитания». Главное
23 апреля 2025

В церкви Николы со Усохи в Пскове реставраторы приступили к штукатурке фасадов четверика
23 апреля 2025

В Госархив Псковской области передали письма бойца, погибшего в 1944 году

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...