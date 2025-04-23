День солидарности молодёжи отмечают в мире

07:07, 24 апреля 2025, ПАИ

Международный день солидарности молодёжи отмечают сегодня, 24 апреля, пишет calend.ru. Этот день установила Всемирная федерация демократической молодёжи. Впервые праздник отмечали в 1957 году, а дата для его проведения была приурочена к заключительному заседанию Бандунгской конференции стран Азии и Африки в 1955 году.

Этот памятный день служит ещё одним поводом, чтобы привлечь внимание СМИ, общества и государственных органов к проблемам молодёжи.

Что касается традиций этого праздника, то раньше он отмечался весьма широко. В Международный день солидарности молодёжи проводили различные праздничные мероприятия, молодёжные съезды, программы которых тщательно продумывали. Их главной целью было – укрепить единство наций, подчеркнуть высокую цель дружеского объединения народов, продемонстрировать стремление объединить усилия в борьбе за права молодёжи, сплотить её для решения проблем. Но с годами всё это практически сошло на нет. Сейчас эту дату отмечают эпизодически, как правило, по инициативе и при поддержке различных общественных и молодёжных организаций.