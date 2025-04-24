Всемирный день защиты лабораторных животных отмечают 24 апреля

08:00, 24 апреля 2025, ПАИ

Всемирный день защиты лабораторных животных отмечают сегодня, 24 апреля. День в 1979 году учредила Международная ассоциация против болезненных экспериментов над животными, пишет calend.ru.

Животные использовались в опытах с давних времён. Самые ранние ссылки на испытания на животных найдены в трудах греков в II и IV веках до нашей эры.

Понятие «лабораторное животное» сложилось в конце XIX века в связи с бурным развитием экспериментальной биологии и медицины, а со второй половины XX века метод научного экспериментирования на животных оформился как самостоятельное направление. Сегодня лабораторных животных использую для моделирования патологических процессов и испытания веществ бытовой химии, пищевых добавок, сигарет, косметических средств, лекарств и многого другого.

Среди наиболее часто используемых в опытах животных – собаки, обезьяны, кролики, мыши. Ежегодно сотни представителей этих видов погибают в лабораториях.

Во Всемирный день защиты лабораторных животных противники вивисекции (экспериментов и опытов над лабораторными животными) и сторонники гуманной науки в разных странах проводят различные масштабные мероприятия и просветительские акции, чтобы ещё раз привлечь внимание общественности к проблемам «братьев наших меньших».