Работающие в Псковской области механизмы помощи бойцам СВО назвал губернатор

15:04, 24 апреля 2025, ПАИ

Какие механизмы помощи бойцам СВО и членам их семей созданы в Псковской области, рассказал губернатор Михаил Ведерников в интервью «Комсомольской правде», издателем которой в регионе является государственный медиахолдинг Псковской области.

«Несмотря на то что регион ограничен в финансовых возможностях, мы выстроили систему оказания адресной помощи. Командир дивизии, командир бригады специального назначения, командиры других подразделений, где служат псковичи, в телефонном режиме оставляют заявку, мы оперативно это приобретаем и отправляем. Совсем недавно партию квадрокоптеров отправили. Комдив приезжал, благодарил, потому что именно в этот момент был большой дефицит, и наша посылка помогла и вперёд продвинуться, и жизни бойцов спасти», – рассказал Михаил Ведерников.

Она также подчеркнул, что существует договоренность с сенатором РФ от Псковской области Алексеем Наумцом, в прошлом – командиром 76-й дивизии Воздушно-десантных войск, о приоритете в его работе, связанной с поддержкой бойцов СВО. Алексей Наумец проводит личные приёмы ветеранов СВО и семей бойцов в муниципалитетах Псковской области. «Когда он [Алексей Наумец. – Прим. ред.] ездит по региону и встречается с участниками СВО и членами их семей, то со стороны людей нет ни одного вопроса к правительству области. Потому что все обращения мы стараемся отрабатывать в течение суток», – подчеркнул губернатор.

Обращениям бойцов СВО и членов их семей уделяется особое внимание. За всё время работы филиала фонда «Защитники Отечества» в регионе было получено более 22 тысяч обращений. Из них 94 % вопросов были решены на месте, а остальные находятся в компетенции федеральных органов власти или Министерства обороны РФ. Нерешённые вопросы находятся на рассмотрении, на их реализацию требуется больше времени, уточнил губернатор.

Напомним, ранее губернатор Михаил Ведерников обсудил вопросы социальной поддержки участников СВО со статс-секретарём – заместителем министра обороны России, председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилёвой. Подробнее об этом читайте здесь.