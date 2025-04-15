Соцподдержку участников СВО обсудил псковский губернатор с замминистра Минобороны

13:17, 15 апреля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил вопросы социальной поддержки участников СВО со статс-секретарём – заместителем министра обороны России, председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилёвой. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Михаил Ведерников рассказал о совместной работе правительства области с фондом «Защитники Отечества», псковский филиал которого по итогам 2024 года вошёл в тройку лучших по стране.

Для расширения возможностей помощи и сопровождения военнослужащих в прошлом году в регионе открылся Ресурсный центр поддержки.

Особое внимание в разговоре было уделено вопросам профпереподготовки и трудоустройства участников СВО. Губернатор рассказал о ходе реализации региональной программы «Герои земли Псковской».

Михаил Ведерников представил Анне Цивилёвой проект мемориала, который планирутся установить в деревне Белый Мох в память о погибших бойцах. Также глава региона рассказал об участии близких в разработке концепции.