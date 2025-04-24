Часть объектов Псковского музея будет закрыта 24, 29 и 30 апреля

09:51, 24 апреля 2025, ПАИ

24, 29 и 30 апреля часть объектов Псковского музея будет закрыта для посещений из-за санитарных дней. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

24 апреля санитарный день запланирован в Варлаамовской и Высокой башнях.

29 апреля – в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря; главном здании Псковского музея-заповедника; картинной галерее Псковского музея-заповедника; Поганкиных палатах; Приказной палате Псковского кремля; Власьевской башне; Плоской башне; Музее-квартире Ю. П. Спегальского; Музее-квартире В. И. Ленина; Музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова; Музее-усадьбе М. П. Мусоргского; Музее-усадьбе С. В. Ковалевской; Музее истории города Печоры.

30 апреля санитарный день будет во Дворе Постникова и Палатах у Сокольей башни.