В Палкино без вести пропал 12-летний мальчик

09:57, 24 апреля 2025, ПАИ

В Палкино без вести пропал 12-летний мальчик по имени Рафаэль Мартен. Об этом сообщается в группе «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». Местонахождение ребёнка неизвестно с 23 апреля.

Рост ребёнка около 160 см, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Был одет в серую с чёрными ромбами кофту, чёрные брюки, тёмно-серые с оранжевыми вставками кроссовки.

Информацию о подростке можно сообщить по телефонам 8 800 700 54 52 и 112.