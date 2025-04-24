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Общество

В Палкино без вести пропал 12-летний мальчик

В Палкино без вести пропал 12-летний мальчик по имени Рафаэль Мартен. Об этом сообщается в группе «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». Местонахождение ребёнка неизвестно с 23 апреля.

Рост ребёнка около 160 см, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Был одет в серую с чёрными ромбами кофту, чёрные брюки, тёмно-серые с оранжевыми вставками кроссовки.

Информацию о подростке можно сообщить по телефонам 8 800 700 54 52 и 112.

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