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Псковские гребцы поборются за награды всероссийских соревнований в четвёрках

Псковские гребцы Артемий Усанов и Владислав Забродин поборются за награды на всероссийских соревнованиях «Регата на призы олимпийских чемпионов Н. Н. Спинева и С. А. Федоровцева» в четвёрках без рулевого. Полуфинал состязаний стартует сегодня, 24 апреля, в 10:57. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсменов Сергей Николаев.

Псковские гребцы поборются за награды всероссийских соревнований в четвёрках. Фото: Федерация гребного спорта России

Всего за победу в четвёрках без рулевого борются 17 экипажей, среди которых сборные из разных регионов, а также команды из Саратовской, Калининградской, Липецкой, Астраханской, Ростовской областей, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Москвы.

Всего пройдёт три полуфинальных гонки. В главный финал отберутся экипажи, занявшие первое и второе места 1/2 финала.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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