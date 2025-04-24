Псковские гребцы поборются за награды всероссийских соревнований в четвёрках

10:34, 24 апреля 2025, ПАИ

Псковские гребцы Артемий Усанов и Владислав Забродин поборются за награды на всероссийских соревнованиях «Регата на призы олимпийских чемпионов Н. Н. Спинева и С. А. Федоровцева» в четвёрках без рулевого. Полуфинал состязаний стартует сегодня, 24 апреля, в 10:57. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсменов Сергей Николаев.

Всего за победу в четвёрках без рулевого борются 17 экипажей, среди которых сборные из разных регионов, а также команды из Саратовской, Калининградской, Липецкой, Астраханской, Ростовской областей, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Москвы.

Всего пройдёт три полуфинальных гонки. В главный финал отберутся экипажи, занявшие первое и второе места 1/2 финала.

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