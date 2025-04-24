43 пилота подали заявки на участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках

10:52, 24 апреля 2025, ПАИ

43 пилота из России и Белоруссии подали заявки на участие в Международной встрече воздухоплавателей, которая пройдёт в Великих Луках с 8 по 16 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание Великие Луки».

Количество заявившихся на сегодняшний день участников было оглашено на заседании оргкомитета чемпионата России по воздухоплавательному спорту, который пройдёт в рамках Международной встречи.

«Подготовка к 30-му чемпионату России и Международной встрече воздухоплавателей продолжается в активном режиме. Великие Луки вновь готовятся принять спортсменов и гостей, а также удивить жителей и подарить всем яркий и запоминающийся праздник в небе над городом», – отмечается в телеграм-канале.

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