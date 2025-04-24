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Общество

Михаил Ведерников: Региону повезло с председателем областного Собрания

Псковской области повезло с председателем областного Собрания Александром Котовым, заявил губернатор Михаил Ведерников после вручения спикеру знака «Почётный гражданин Псковской области» на 44-й сессии законодательного органа сегодня, 24 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Михаил Ведерников. Фото: ПАИ

«Региону повезло с председателем областного Собрания. За 14 лет на этом посту вы внесли большой, неоспоримый, созидательный вклад в развитие области. За последние пять лет мы вместе прошли вызовы пандемии, ответили на информационные угрозы, санкции, увеличили доходную часть регионального бюджета, приняли большое количество важных программ и решений для развития области», – сказал Михаил Ведерников.

Александр Котов – настоящий профессионал своего дела, честный, порядочный, справедливый, неравнодушный, подчеркнул губернатор.

«К вам с большим уважением относятся все жители Псковской области. Присвоении вам звания «Почётный гражданин Псковской области» – это результат ответственного, честного труда, отражение ваших высоких личных качеств. Звание получено вами заслужено. Желаю крепкого здоровья, успехов во всех делах в интересах жителей нашей любимой Псковской области», – обратился глава региона к Александру Котову.

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