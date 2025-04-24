Знак «Почётный гражданин Псковской области» вручили Александру Котову

11:10, 24 апреля 2025, ПАИ

Знак «Почётный гражданин Псковской области» вручил председателю областного Собрания депутатов Александру Котову губернатор Михаил Ведерников на 44-й сессии Собрания сегодня, 24 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Региону повезло с председателем областного Собрания. За 14 лет на этом посту вы внесли большой, неоспоримый, созидательный вклад в развитие области, – подчеркнул Михаил Ведерников. – За последние пять лет мы вместе прошли вызовы пандемии, ответили на информационные угрозы, санкции, увеличили доходную часть регионального бюджета, приняли большое количество важных программ и решений для развития области».

Александр Котов – настоящий профессионал своего дела, честный, порядочный, справедливый, неравнодушный, подчеркнул губернатор. «К вам с большим уважением относятся все жители Псковской области. Присвоение вам звания «Почётный гражданин Псковской области» – это результат ответственного, честного труда, отражение ваших высоких личных качеств. Звание получено вами заслужено. Желаю крепкого здоровья, успехов во всех делах в интересах жителей нашей любимой Псковской области», – обратился он к спикеру Собрания.

Напомним, на прошлой сессии областного Собрания депутаты одобрили присвоение Александру Котову звания «Почётный гражданин Псковской области».

Отметим, что представление о рассмотрении вопроса о присвоении Александру Котову звания «Почётный гражданин Псковской области» поступило в Общественную палату региона от губернатора Михаила Ведерникова. Члены палаты приняли единогласное решение о представлении кандидатуры Александра Котова к этому почётному званию. Далее вопрос единогласно поддержали члены комитетов областного Собрания. А сегодня по результатам тайного голосования на сессии депутаты одобрили присвоение Александру Котову звания «Почётный гражданин Псковской области».

Александр Котов родился 10 апреля 1961 года в посёлке Струги Красные Псковской области.

В 1983 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт по специальности «механизация земледелия», инженер-механик.

В 2003 году окончил Северо-Западную академию госслужбы по специальности «юриспруденция».

С 1983 по 1987 год – главный инженер колхоза «Революция» Стругокрасненского района. С 1987 по 1988 год – заместитель председателя – директор ремонтно-технического предприятия РАПО. С 1988 по 1990 год руководил предприятием «Агропромсервис».

С 1991 по 1995 год являлся заместителем главы администрации Стругокрасненского района – начальником управления сельского хозяйства. С 1995-го и на протяжении 8 лет возглавлял Стругокрасненский район.

В 2003 году был назначен заместителем губернатора Псковской области.

4 декабря 2011 года избран депутатом Псковского областного Собрания пятого созыва по одномандатному округу. С тех пор постоянно переизбирается депутатом регионального парламента. С 2016 года депутаты избирают его председателем Собрания.

С 7 июня 2018 года по 14 ноября 2019 года – председатель Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, с 14 ноября 2019-го – заместитель председателя ПАСЗР. Входит в состав Комиссии Совета законодателей РФ по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству и Комиссии Совета законодателей РФ по проблемам международного сотрудничества​.

Напомним, что звание «Почётный гражданин Псковской области» учредили в 2018 году. Первым почётным гражданином в Псковской области стал первый председатель областного Собрания депутатов Юрий Шматов. Также звания «Почётный гражданин Псковской области» удостоен бывший глава Псковской митрополии митрополит Тихон (Шевкунов).