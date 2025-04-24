Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем в Великих Луках

12:10, 24 апреля 2025, ПАИ

Мотоциклист пострадал при столкновении с легковым автомобилем в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Мотоцикл и машина столкнулись на перекрёстке улиц Гражданской и Пескарева.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, скорая помощь и пожарные. Обстоятельства аварии выясняются.