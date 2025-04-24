Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем в Великих Луках
Мотоциклист пострадал при столкновении с легковым автомобилем в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Мотоцикл и машина столкнулись на перекрёстке улиц Гражданской и Пескарева.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, скорая помощь и пожарные. Обстоятельства аварии выясняются.
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