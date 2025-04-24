Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем в Великих Луках

Мотоциклист пострадал при столкновении с легковым автомобилем в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Мотоцикл и машина столкнулись на перекрёстке улиц Гражданской и Пескарева.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, скорая помощь и пожарные. Обстоятельства аварии выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 апреля 2025

Житель Псковской области лишился пальца на производстве
24 апреля 2025

Из Псковской области в Донецк: наркотики в игрушках попыталась провезти через границу гражданка Украины
24 апреля 2025

Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем в Великих Луках
23 апреля 2025

Ребёнка сбили на пешеходном переходе в Пскове
23 апреля 2025

В Опочке водитель ВАЗ-2105 врезался в дерево и погиб на месте
23 апреля 2025

Фугасная авиабомба обнаружена в Новосокольническом районе
23 апреля 2025

21-летняя жительница Острова пропала без вести
23 апреля 2025

Автомобиль опрокинулся после ДТП на выезде из Пскова
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...