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Происшествия

Четыре пожара произошло в Псковской области за сутки

Три ландшафтных и один техногенный пожар ликвидировали в Псковской области 23 апреля, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Два бесхозных строения общей площадью 60 квадратных метров сгорели в деревне Монаково Новосокольнического муниципального округа. Возможная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

Также ликвидировали три ландшафтных пожара на площади 0,95 гектара в Великолукском муниципальном округе, Красногородске и Невеле.

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