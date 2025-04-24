Четыре пожара произошло в Псковской области за сутки

12:29, 24 апреля 2025, ПАИ

Три ландшафтных и один техногенный пожар ликвидировали в Псковской области 23 апреля, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Два бесхозных строения общей площадью 60 квадратных метров сгорели в деревне Монаково Новосокольнического муниципального округа. Возможная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

Также ликвидировали три ландшафтных пожара на площади 0,95 гектара в Великолукском муниципальном округе, Красногородске и Невеле.