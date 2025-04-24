Четыре пожара произошло в Псковской области за сутки
Три ландшафтных и один техногенный пожар ликвидировали в Псковской области 23 апреля, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Два бесхозных строения общей площадью 60 квадратных метров сгорели в деревне Монаково Новосокольнического муниципального округа. Возможная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.
Также ликвидировали три ландшафтных пожара на площади 0,95 гектара в Великолукском муниципальном округе, Красногородске и Невеле.
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