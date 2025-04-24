Продажи билетов на новый театральный сезон в Пскове откроются 25 апреля
25 апреля в 12:00 Псковский академический театр драмы откроет продажу билетов на спектакли нового театрального сезона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.
120-й театральный сезон откроется 26 августа новым спектаклем «Битва жизни» по повести Чарлза Диккенса. В афише – «Каинова печать», «Перекресток», «Морфий», «Говорит Москва», «Постой, паровоз!» и «Постой, паровоз! Вторая ходка».
«Уже сегодня на сайте апрель, май, июнь и июль, а через сутки добавим август», – уточнили в театре.
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