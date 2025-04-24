Продажи билетов на новый театральный сезон в Пскове откроются 25 апреля

12:47, 24 апреля 2025, ПАИ

25 апреля в 12:00 Псковский академический театр драмы откроет продажу билетов на спектакли нового театрального сезона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

120-й театральный сезон откроется 26 августа новым спектаклем «Битва жизни» по повести Чарлза Диккенса. В афише – «Каинова печать», «Перекресток», «Морфий», «Говорит Москва», «Постой, паровоз!» и «Постой, паровоз! Вторая ходка».

«Уже сегодня на сайте апрель, май, июнь и июль, а через сутки добавим август», – уточнили в театре.