Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Продажи билетов на новый театральный сезон в Пскове откроются 25 апреля

25 апреля в 12:00 Псковский академический театр драмы откроет продажу билетов на спектакли нового театрального сезона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Фото: пресс-служба Псковского театра драмы

120-й театральный сезон откроется 26 августа новым спектаклем «Битва жизни» по повести Чарлза Диккенса. В афише – «Каинова печать», «Перекресток», «Морфий», «Говорит Москва», «Постой, паровоз!» и «Постой, паровоз! Вторая ходка».

«Уже сегодня на сайте апрель, май, июнь и июль, а через сутки добавим август», – уточнили в театре.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 апреля 2025

Продажи билетов на новый театральный сезон в Пскове откроются 25 апреля
23 апреля 2025

Псковичей приглашают на встречу с художником и реставратором Михаилом Кузьмиченко
23 апреля 2025

Стала известна программа «Ночи музеев – 2025» в Псковском музее-заповеднике
23 апреля 2025

Форум «Объекты Всемирного наследия: достижения и опыт регионов» пройдёт в Пскове
22 апреля 2025

Облик древних печерян обсудили учёные на конференции в Пскове
22 апреля 2025

Резные изделия из дерева и оленьего рога продемонстрируют на выставке в Пскове
22 апреля 2025

Посвящённый поддержке российской истории и культуры гала-концерт «На том стоим» пройдёт в Пскове
22 апреля 2025

Жителей Псковской области приглашают стать участниками проекта под руководством Олега Газманова

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...