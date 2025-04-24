Житель Псковской области лишился пальца на производстве

13:04, 24 апреля 2025, ПАИ

Житель Псковской области лишился пальца на производстве при работе с операционной механической системой по обработке продукции. Об этом ПАИ сообщили в государственной инспекции труда в Псковской области.

Кисть мужчины попала внутрь станка, из-за чего произошла травматическая ампутация пальца.

53-летнего работника доставили в медицинское учреждение. Проводится расследование несчастного случая.