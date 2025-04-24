Избраны представители общественности в коллегию судей Псковской области

13:27, 24 апреля 2025, ПАИ

Депутаты областного Собрания избрали представителей общественности в новый состав квалификационной коллегии судей Псковской области. Процедура тайного голосования состоялась на 44-й сессии регионального парламента, сообщили ПАИ в пресс-службе Собрания.

Согласно законодательству раз в четыре года Собрание депутатов назначает семь представителей общественности в квалификационную коллегию судей из числа кандидатов, предложенных решением общего собрания работников организаций и общественных объединений, зарегистрированных на территории региона.

В течение месяца, определённого законодательством для проведения отбора кандидатов, в Собрание поступили заявления от девяти претендентов. По результатам тайного голосования представителями общественности в квалификационной коллегии судей Псковской области избраны семь человек: начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин Псковского филиала Университета ФСИН России Наталья Абрамова, выдвинутая региональным отделением общественной организации «Ассоциация юристов России»; судья в отставке Светлана Барышева – от Союза охраны окружающей среды «Экологи Псковской области»; юрисконсульт Елена Исаева – ООО «Борки»; судья в отставке Юлия Коваленко – от Союза охраны окружающей среды «Экологи Псковской области»; помощник депутата Петра Алексеенко Юрий Песенко – от областного отделения Общероссийского профсоюза военнослужащих; преподаватель ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум», судья в отставке Валентина Сиротенко – кандидатура предложена облпотребсоюзом; судья в отставке Михаил Сорокин – от регионального отделения общественной организации «Ассоциация юристов России».