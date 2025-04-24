Анастасия Повторейко: ИИ поможет врачам в профилактике заболеваний
Внедрение искусственного интеллекта в прогнозирование эпидемиологических рисков поможет врачам при профилактике заболеваний. Об этом заявила главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный пульмонолог региона Анастасия Повторейко в беседе с корреспондентом ПАИ.
Специалист вместе с главным внештатным эпидемиологом Псковской области Ириной Семёновой и врачом-эпидемиологом Евгенией Красноселовой приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции «Эпидемиологическая безопасность медицинской деятельности в условиях современных биологических угроз» в Нижнем Новгороде.
«Особый интерес у меня и участников конференции вызвало выступление коллег из Нижегородской области, которые поделились опытом внедрения искусственного интеллекта для прогнозирования эпидемиологических рисков», – сказала Анастасия Повторейко.
По ее мнению, данный пилотный проект позволяет оперативно анализировать большие массивы данных – от клинических карт и лабораторных исследований до уровня заболеваемости по регионам. Также искусственный интеллект (ИИ) способен выявлять аномалии, строить прогнозы различных сценариев развития эпидемиологической ситуации, что даёт медикам и санитарным службам дополнительное время для профилактических мер. Кроме того, ИИ способен существенно облегчить работу специалистов: автоматизировать рутинные процессы, своевременно оповещать о возможных вспышках и предлагать сценарии реагирования, отметила врач.
«Такая цифровизация позволит, в первую очередь, автоматизировать мониторинг и анализ эпидемиологической ситуации, повысить точность прогнозов, а также минимизировать человеческий фактор и сократить время реагирования», – подчеркнула Анастасия Повторейко.
В частности, сейчас в Псковской областной инфекционной больнице ИИ успешно интегрирован в системы рентгенографии и КТ и используется для предоставления второго мнения.
«Мы на пороге нового этапа развития здравоохранения, где передовые технологии становятся надежными помощниками для врачей-специалистов», – заключила Анастасия Повторейко.
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