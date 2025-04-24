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Общество

Назван чемпион по пятёркам в акции «Губернаторский дневник»

Победителем акции «Губернаторский дневник» во втором триместре среди школьников 8–11-х классов стал Вячеслав Вилисов – учащийся одиннадцатого класса школы № 1, который за эту зиму заработал 145 пятёрок.

Фото здесь и далее из семейного архива Вячеслава Вилисова

В этом конкурсе Вячеслав участвует уже не первый раз. Ещё в прошлом году школьник показал хороший результат, набрав 127 пятёрок, но победу тогда одержать не удалось. В этот раз он увеличил количество отличных оценок и стал лидером в своей возрастной категории.

«Победа была неожиданной, но очень приятной!» – отметил Вячеслав.

С первого класса мальчик старался на уроках и учился на одни четвёрки и пятёрки. Нередко от заветного желания стать отличником его отделяла лишь четвёрка по русскому языку. Но уже в пятом классе школьник достиг цели, подтверждая звание отличника каждый год и каждую четверть.

Любимые предметы у старшеклассника – химия, биология и математика. Он сам тянет руку на уроках. Активность – первый ключ к успеху, считает ученик.

Проявляет себя юный острович и в различных олимпиадах, становясь участником конкурсов на уровне города, района, области и даже страны. Его фото можно увидеть на школьной Доске почёта.

К урокам он готовится всегда. Помимо этого, регулярно идут консультации, занятия у репетиторов и решение пробных заданий по ЕГЭ, ведь экзамены не за горами, сдать их хорошо школьнику необходимо, чтобы поступить в выбранный вуз и исполнить свою мечту.

А в мечтах у Вячеслава – медицина. После школы он планирует выучиться на врача, чтобы потом вернуться в родной Остров и помогать людям. «Я мечтаю стать хирургом, ведь это не только престижно, но и очень интересно!» – уверен школьник.

В перерывах между занятиями он смотрит фильмы и читает книги. Недавно, например, познакомился с романом-эпопеей Льва Толстого «Война и мир» и произведением Чака Паланика «Бойцовский клуб», от которых он под большим впечатлением.

Часто подросток проводит время с друзьями. Вместе они гоняют мяч и играют в баскетбол. Вместе со своей мамой, младшей сестрой и крёстным он выезжает на природу, отдыхает, купается и рыбачит.

Напомним, победителями в акции «Губернаторский дневник» во втором триместре также стали: в группе 2–4-х классов – ученик 4-го «Б» класса Куньинской средней общеобразовательной школы Максим Польянович, он заработал 220 пятерок, а в группе 5–7-х классов – ученица 5-го «Б» класса Локнянской средней школы Дарья Карабанова.

Фото здесь и далее: ПАИ

Второй год подряд партнером акции выступает Альфа-Банк. Альфа-Банк заботится о том, чтобы дети обучались финансовой грамотности с юных лет. Дебетовая детская карта – это удобный продукт, который помогает сделать первые шаги в мире финансовой самостоятельности. Он создан специально для того, чтобы научить детей правильно обращаться с деньгами, развивать ответственность и финансовую грамотность.

Карта выпускается на имя ребенка в возрасте от 6 до 14 лет. Она позволяет родителям легко контролировать траты, устанавливать лимиты, а также давать детям свободу в распоряжении личными средствами.

Через мобильное приложение родители могут следить за операциями, устанавливать лимиты на траты, пополнять карту и даже блокировать её при необходимости. Также есть приложение для детей с финансовыми подсказками и призами. Ребенок учится управлять деньгами, копить и тратить осознанно. Это первый шаг к успешному финансовому будущему.

Оформление занимает всего несколько минут. Достаточно обратиться в отделение Альфа-Банка или воспользоваться онлайн-заявкой. Родителю необходимо иметь дебетовую карту Альфа-Банка, на которую будет привязана детская карта.

«Детская карта – это больше, чем просто платежное средство. Она помогает ребенку учиться планировать бюджет, ставить финансовые цели и принимать первые самостоятельные решения в мире денег. Это отличный инструмент для формирования полезных навыков, которые пригодятся в будущем», – отметила региональный управляющий Альфа-Банка в Псковской области Ирина Баранова.

Альфа-Банк продолжает развивать продукты, которые делают жизнь клиентов проще и удобнее. Детская карта – это очередной шаг в создании финансовых инструментов для всей семьи.

Альфа-Банк – крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении более 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам 9 месяцев 2024 года согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ чистая прибыль «Альфа-Банка» составила 190 млрд руб. Клиентская база составляет более 1,9 млн корпоративных клиентов и 36 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели Phygital*, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов в Москве и более 2 500 городов с доставкой.

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Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1326 от 16 января 2015 года.

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