Водитель псковской компании умер в машине во время командировки

14:22, 24 апреля 2025, ПАИ

Водитель псковской транспортной компании умер в машине во время командировки в Ростовскую область, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда Псковской области.

Несчастный случай произошёл во время отдыха на оборудованной стоянке, куда водитель заехал вечером. На следующий день он не вышел на связь – тело 49-летнего мужчины обнаружили в автомобиле сотрудники МЧС.

Обстоятельства выясняются, но, по предварительной информации, у водителя оторвался тромб.