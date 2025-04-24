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Происшествия

Водитель псковской компании умер в машине во время командировки

Водитель псковской транспортной компании умер в машине во время командировки в Ростовскую область, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда Псковской области.

Несчастный случай произошёл во время отдыха на оборудованной стоянке, куда водитель заехал вечером. На следующий день он не вышел на связь – тело 49-летнего мужчины обнаружили в автомобиле сотрудники МЧС.

Обстоятельства выясняются, но, по предварительной информации, у водителя оторвался тромб.

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