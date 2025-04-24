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Экономика

Цены растут медленнее: Росстат подвёл итоги третьей недели апреля

Рост цен на товары и услуги с 15 по 21 апреля замедлился до 0,09 %, хотя неделей ранее он был на уровне 0,11 %, а в начале месяца – 0,16 %. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Росстата.

Фото: ПАИ

С начала года, по данным Росстата, средние цены на основные товары и услуги увеличились на 3,08 %. Из категорий товаров продовольствия продолжили дорожать капуста, картошка, свекла, морковь, лук и яблоки, в целом фрукты и овощи выросли в цене на 1,3 %.

Дешевле за рассматриваемый период стали куриные яйца, гречневая крупа и курятина. Также немного упали цены на бананы и помидоры. Огурцы, которые недавно перестали дешеветь, снова снизились в цене.

В категории непродовольственных товаров подорожали корвалол, активированный уголь, деревянные доски и женские колготки. Подешевели – телевизоры, смартфоны и пылесосы.

В сфере услуг цены увеличились на проезд в автобусах, проживание в гостиницах, санаториях и домах отдыха, а также на услуги парикмахеров и стоматологов.

Напомним, что в марте средний чек на стоматологические услуги в России достиг 9,8 тысячи рублей – это на 14 % больше, чем за аналогичный период 2024 года.

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