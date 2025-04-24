В Псковской области полномочия органов госвласти в сфере водных отношений прописали в отдельном законе

15:03, 24 апреля 2025, ПАИ

Закон «Об отдельных вопросах в области водных отношений в Псковской области» приняли депутаты на апрельской сессии Собрания. Нормативный правовой акт разработан на основании Водного кодекса РФ и разграничивает полномочия органов государственной власти в этой сфере. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Так, программы по использованию водных объектов и их охране, а также правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах утверждает правительство Псковской области.

К полномочиям губернатора отнесено принятие решений о проведении работ по восстановлению пропускной способности русел рек и использованию донного грунта при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

Исполнительный орган в области водных отношений устанавливает ставки платы за пользование водными объектами, осуществляет региональный экологический контроль, участвует в проведении государственного мониторинга водных объектов, а также выполняет другие прописанные в законе функции.

К полномочиям областного Собрания депутатов относятся принятие законов в сфере водных отношений и контроль за их исполнением.