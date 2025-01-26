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Общество

Вечный огонь появится в Локне

Вечный огонь появится на центральном братском захоронении в Локне в год 80-летия Великой Победы, сообщил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»

С предложением поддержать идею создания нового Вечного огня к нему обратился глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин. Компания идею поддержала и реализует.

Ранее с инициативой об оборудовании Вечного огня в деревне Ершово к Антону Дымову обратилась глава Псковского района Наталья Фёдорова.

«Хорошие идеи одобрены и согласованы генеральным директором «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым в рамках Всероссийской программы «Храним огонь памяти». «Газпром газораспределение Псков» взял на себя обязательства выполнить все необходимые работы по проектированию, строительству газопроводов к горелкам и установке на Вечных огнях необходимого оборудования», – отметил Антон Дымов.

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