Вечный огонь появится в Локне
Вечный огонь появится на центральном братском захоронении в Локне в год 80-летия Великой Победы, сообщил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
С предложением поддержать идею создания нового Вечного огня к нему обратился глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин. Компания идею поддержала и реализует.
Ранее с инициативой об оборудовании Вечного огня в деревне Ершово к Антону Дымову обратилась глава Псковского района Наталья Фёдорова.
«Хорошие идеи одобрены и согласованы генеральным директором «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым в рамках Всероссийской программы «Храним огонь памяти». «Газпром газораспределение Псков» взял на себя обязательства выполнить все необходимые работы по проектированию, строительству газопроводов к горелкам и установке на Вечных огнях необходимого оборудования», – отметил Антон Дымов.
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