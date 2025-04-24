Словенские ключи освятят в Изборске

17:16, 24 апреля 2025, ПАИ

25 апреля в Изборске в честь празднования иконы Божией Матери «Живоносный источник» освятят Словенские ключи, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника.

Божественная литургия в Никольском соборе Изборской крепости начнется в 9:00. Крестный ход к ключам – в 10:15.

«В народе существует поверье, что даже один глоток воды из источников, освященных в этот день, укрепляет здоровье и дарит силу», – рассказали в музее.