Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Словенские ключи освятят в Изборске

25 апреля в Изборске в честь празднования иконы Божией Матери «Живоносный источник» освятят Словенские ключи, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника.

Божественная литургия в Никольском соборе Изборской крепости начнется в 9:00. Крестный ход к ключам – в 10:15.

Фото Изборского музея-заповедника

«В народе существует поверье, что даже один глоток воды из источников, освященных в этот день, укрепляет здоровье и дарит силу», – рассказали в музее.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 апреля 2025

Псковская область стала первой в России по индексу сельскохозяйственного производства
24 апреля 2025

Как вовлечь молодое поколение в волонтёрство, обсудили в Пскове
24 апреля 2025

Новый Вечный огонь зажжён в Псковской области
24 апреля 2025

Словенские ключи освятят в Изборске
24 апреля 2025

Как обеспечить безопасность на мероприятиях ко Дню Победы, объяснили псковским волонтёрам
24 апреля 2025

Какие трудности возникли при подготовке песни «Солдат Победы», рассказала руководитель великолукского хора ветеранов
24 апреля 2025

Георгиевские ленточки раздают жителям Псковской области
24 апреля 2025

Михаил Ведерников пообещал сюрприз на мероприятии «Знамя Победы» в Идрице

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...