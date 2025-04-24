Псковская область стала первой в России по индексу сельскохозяйственного производства

17:48, 24 апреля 2025, ПАИ

Псковская область занимает первое место в рейтинге регионов России по индексу производства сельскохозяйственной продукции. Итоги работы аграриев в 2024 году подвели в областном Собрании в рамках доклада о ходе и результатах реализации региональной аграрной политики. Документ ежегодно предоставляет Собранию депутатов правительство, сообщили ПАИ в пресс-службе законодательного органа.

Объём производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в прошлом году составил 78,1 млрд рублей. Это второй результат в Северо-Западном федеральном округе. Индекс производства по сравнению с 2023 годом превысил 132 %. По этому показателю Псковская область стала первой в России.

На поддержку агропромышленного комплекса было направлено 750 млн рублей, в том числе из областного бюджета – 43 млн рублей.

В общем объёме сельскохозяйственной продукции самая существенная доля в животноводстве – 86,5 %. Выросли показатели производства мяса и молока, увеличился и средний надой на одну корову – 8 654 килограмма.

Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в 2024 году немного снизилась, при этом объём производства продукции растениеводства вырос на 12 %.

Объём инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство» в 2024 году составил 2,7 млрд рублей.