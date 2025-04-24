Валютные запасы России достигли пика

17:54, 24 апреля 2025, ПАИ

Валютные резервы России с 11 по 18 апреля выросли до 681,3 миллиарда долларов, установив новый исторический рекорд. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регулятора.

За неделю резерв увеличился на 25,5 миллиарда долларов, или на 3,9 %, уточнили в пресс-службе. Неделю назад запасы составляли 655,8 миллиарда долларов. Прошлый рекорд в 658 миллиардов был установлен 4 апреля.

В 2023 году отечественные резервы выросли на 2,9 %, достигнув 598,5 миллиарда долларов на начало прошлого года. За следующий год они увеличились ещё на 1,76 %, составив 609,1 миллиарда долларов к началу текущего года.

Ранее россиянам рассказали, что тем, кто планирует формировать долгосрочные сбережения в американской валюте, следует приобрести доллары уже сейчас, так как в силу намечающегося укрепления курса доллара к рублю – это лучшее время для приобретения.