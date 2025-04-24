Делегация псковских врачей участвует в конференции по актуальным вопросам медицины катастроф в Ярославе

19:34, 24 апреля 2025, ПАИ

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы медицины катастроф и первой помощи», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне проходит в Ярославле 24 и 25 апреля в Ярославле. В мероприятии принимает участие делегация Псковской области, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Участниками конференции стали начальник отдела мобилизационных вопросов и медицины катастроф Елена Либер, главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков и заместитель по территориальному центру медицины катастроф Владимир Каушнян.

В программе конференции запланированы лекции ведущих российских и зарубежных специалистов по вопросам организации и оказания первой помощи и медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях различного характера, а также заседания Профильных комиссий Минздрава России по направлению «Медицина катастроф» и «Первая помощь».

Ранее сообщалось, что совершенствование оказания первой помощи обсудили в правительстве Псковской области.