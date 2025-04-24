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Общество

Межведомственное взаимодействие в случае выявления опасной инфекции отработали в Пскове

В Псковской области отработали межведомственное взаимодействие по организации противоэпидемического мероприятия в случае выявления больного с подозрением на опасную инфекцию, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

По легенде учений, от дежурного псковского общежития на станцию скорой медицинской помощи поступил вызов к условному больному с симптомами инфекционного заболевания – с обильной многократной диареей, рвотой, слабостью, жалобами на ухудшение самочувствия. Условный больной – студент из Индии – прибыл в общежитие накануне, 22 апреля.

В учении приняли участие представители Управления Роспотребнадзора по Псковской области, Центра гигиены и эпидемиологии Псковской области, комитета по здравоохранению Псковской области, Псковской областной инфекционной клинической больницы, Псковской станции скорой медицинской помощи, Псковской городской поликлиники, Псковского государственного университета.

В ходе учения при участии специалистов ФКУЗ «Северо-Западная противочумная станция» Роспотребнадзора актуализированы схемы оповещения в случае выявления больного с подозрением на холеру, проведена оценка готовности медицинских организаций и служб к выполнению противоэпидемических мероприятий. Все задачи, поставленные участникам тренированного занятия, успешно выполнены. Противоэпидемические мероприятия проведены в полном объёме. Учение с вводом условного больного показало наличие чёткого плана действий и высокую степень межведомственного взаимодействия, отметили организаторы.

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