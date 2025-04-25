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Общество

Показы мультимедийного спектакля к 80-летию Победы начинаются в Псковском кремле

Сегодня, 25 апреля, стартуют показы мультимедийного спектакля «80 лет Великой Победы» в Псковском кремле, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Крепостная стена Довмонтова города станет огромным экраном, на котором благодаря мультимедийным технологиям оживет история о знамени Победы, которое водрузили над Рейхстагом 30 апреля 1945 года Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Спектакль погрузит зрителей в атмосферу тех лет, когда Великая Отечественная война обрушилась на Псковскую землю.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Билеты на сайте и в кассе БКЗ. Сеанс в 21:30 и в 22:30.

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