День дочери отмечается сегодня

07:49, 25 апреля 2025, ПАИ

День дочери отмечается 25 апреля, сообщает calend.ru.

Когда он возник и кем учреждён — неизвестно, но сам факт, что о Дне дочери говорят и спрашивают, указывает, что такой день нужен. Ведь уже существуют: День матери, День отца, День сыновей, праздник братьев и сестёр.

Основная задача организации Дня дочери — привлечение внимания государства и общества к проблемам девочек-подростков, оказание им помощи в процессе социализации через ознакомление с различными профессиями, психологическая и правовая помощь в преодолении ими возрастных, а также личных проблем.