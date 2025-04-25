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Общество

День дочери отмечается сегодня

День дочери отмечается 25 апреля, сообщает calend.ru.

Когда он возник и кем учреждён — неизвестно, но сам факт, что о Дне дочери говорят и спрашивают, указывает, что такой день нужен. Ведь уже существуют: День матери, День отца, День сыновей, праздник братьев и сестёр.

Основная задача организации Дня дочери — привлечение внимания государства и общества к проблемам девочек-подростков, оказание им помощи в процессе социализации через ознакомление с различными профессиями, психологическая и правовая помощь в преодолении ими возрастных, а также личных проблем.

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