Подведены итоги чемпионата Великих Лук по баскетболу среди женщин

09:47, 25 апреля 2025, ПАИ

Подведены итоги чемпионата Великих Лук по баскетболу среди женских команд, сообщили ПАИ в городской федерации по этому виду спорта.



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук





«Спортсменки показали очень интересные и интригующие до последних секунд матчи, особенно финал», – отметили в федерации. В результате первое место занял клуб «Регион 60», на второй позиции – баскетболистки Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК), а на третьей – спортшкола «Экспресс».

Победителей и призёров наградили грамотами и медалями.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».