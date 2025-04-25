Подведены итоги чемпионата Великих Лук по баскетболу среди женщин
Подведены итоги чемпионата Великих Лук по баскетболу среди женских команд, сообщили ПАИ в городской федерации по этому виду спорта.
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Фото: Федерация баскетбола Великих Лук
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Фото: Федерация баскетбола Великих Лук
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Фото: Федерация баскетбола Великих Лук
«Спортсменки показали очень интересные и интригующие до последних секунд матчи, особенно финал», – отметили в федерации. В результате первое место занял клуб «Регион 60», на второй позиции – баскетболистки Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК), а на третьей – спортшкола «Экспресс».
Победителей и призёров наградили грамотами и медалями.
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