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Спорт

80 студентов боролись за медали псковской областной спартакиады вузов по лёгкой атлетике

80 студентов разыграли медали спартакиады вузов и учреждений среднего профессионального образования (УСПО) Псковской области по лёгкой атлетике, которая прошла в Великих Луках 23 и 24 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

  • 80 студентов соревновались за медали псковской областной спартакиады вузов по лёгкой атлетике
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • 80 студентов соревновались за медали псковской областной спартакиады вузов по лёгкой атлетике
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • 80 студентов соревновались за медали псковской областной спартакиады вузов по лёгкой атлетике
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • 80 студентов соревновались за медали псковской областной спартакиады вузов по лёгкой атлетике
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • 80 студентов соревновались за медали псковской областной спартакиады вузов по лёгкой атлетике
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

В соревнованиях участвовали студенты из трёх вузов и шести УСПО. В зачёте вузов первое место заняли учащиеся Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК), на втором – студенты ПсковГУ, а замкнули тройку лидеров спортсмены Великолукской государственной сельскохозяйственной академии.

В зачёте УСПО выиграл Псковский агротехнический колледж, серебро завоевали легкоатлеты Петербургского государственного университета путей сообщения, а на третьей позиции – филиал ПсковГУ.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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