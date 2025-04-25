80 студентов боролись за медали псковской областной спартакиады вузов по лёгкой атлетике

10:09, 25 апреля 2025, ПАИ

80 студентов разыграли медали спартакиады вузов и учреждений среднего профессионального образования (УСПО) Псковской области по лёгкой атлетике, которая прошла в Великих Луках 23 и 24 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области









В соревнованиях участвовали студенты из трёх вузов и шести УСПО. В зачёте вузов первое место заняли учащиеся Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК), на втором – студенты ПсковГУ, а замкнули тройку лидеров спортсмены Великолукской государственной сельскохозяйственной академии.

В зачёте УСПО выиграл Псковский агротехнический колледж, серебро завоевали легкоатлеты Петербургского государственного университета путей сообщения, а на третьей позиции – филиал ПсковГУ.

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