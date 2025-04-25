Заморозки до -5 градусов ожидаются в Псковской области в ночь на 26 апреля

10:54, 25 апреля 2025, ПАИ

26 апреля в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью осадков не будет, днём в большинстве районов пройдут дожди, в некоторых районах ожидается и мокрый снег. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура по области: ночью 0...-5 градусов, днем +5...+10 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.