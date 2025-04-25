Регоператор «Экогрупп»: Псковские предприниматели продолжают хитрить в вопросе вывоза отходов

12:44, 25 апреля 2025, ПАИ

Псковские предприниматели продолжают хитрить в вопросе бытовых отходов и не спешат заключать договор на вывоз мусора, сообщил ПАИ и. о. генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов.

Вместо оформления документов бизнесмены предпочитают выкидывать мусор в чужие контейнеры или вывозить его в неизвестном направлении.

«Город без мусора возможен только при своевременных платежах. Очевидная вещь понятна не всем, – констатировала заместитель начальника отдела по работе с клиентами регоператора «Экогрупп» Елена Сидорова. – Однако договоры на вывоз твёрдых коммунальных отходов заключили лишь около 35 % от всех компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых региона, которые должны сделать это. Остальные не вывозят свои отходы или пользуются общими контейнерными площадками».

В результате мусор компаний, уклоняющихся от заключения договоров, переполняет контейнеры общего пользования. В компании также обратили внимание, что иногда договоры заключаются с сомнительными лицами, которые вывозят отходы в лес.

Гендиректор регоператора Денис Кузнецов пообещал, что в ближайшее время все недобросовестные юрлица будут обнаружены. «Подобное нарушение законодательства влечёт за собой большие штрафы и приостановку деятельности до 90 дней. И мы вправе будем это сделать. К тому же выставим должникам счета начиная с 9 июля 2024 года, когда «Экогрупп» стал региональным оператором Псковской области», – подытожил Денис Кузнецов.

Подробная информация есть на сайте компании или группе «ВКонтакте». Также получить консультацию можно по телефонам 8 (8112) 20-14-31, 20-14-32 или в офисах компании в Пскове и Великих Луках. Здесь же можно заключить договор.