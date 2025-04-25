Глава Союза журналистов выразил соболезнования в связи со смертью военкора из Пскова

14:10, 25 апреля 2025, ПАИ

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв выразил соболезнования в связи со смертью военкора Никиты Гольдина из Пскова.

Напомним, военкор телеканала «Звезда» и «Московского комсомольца» Никита Гольдин скончался 22 апреля в госпитале имени Бурденко.

«Это тот случай, который, действительно, можно трактовать как убийство наших журналистов, убийство целенаправленное, - сказал в эфире радио «Комсомольская правда» Владимир Соловьёв. - Потому что, как сообщили потом военные, две съёмочные группы отслеживали украинские коптеры. И когда журналисты остановились, был нанесен удар двумя снарядами HIMARS. Это снаряды крайне дорогие, они используются в исключительных случаях. Кстати, наводятся они при помощи западных спутников. Увы, трагические события настигают нас в этом году часто. И я хочу от имени Союза журналистов России выразить соболезнования семье и друзьям, коллегам Никиты Гольдина».

Владимир Соловьёв сообщил, что имя Никиты Гольдина будет размещено на мраморных досках в храме Анатолия и Протолеона в Марьино. «Мы сейчас как раз готовим эти списки. В приделе этого храма по решению патриарха и мэра Москвы будут перечислены все погибшие на войнах журналисты. Часть мраморных досок останется пока чистой. Потому что войны продолжаются, и работа военного корреспондента остаётся одной из самых опасных в мире», - подчеркнул председатель Союза журналистов.

Напомним, 25 марта в автомобиль группы российских военных журналистов, находившейся в посёлке Михайловка в ЛНР, ВСУ направили ракеты американской РСЗО HIMARS. На месте погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель этого же телеканала Александр Сиркели. Никита получил тяжёлое ранение в голову. Врачи боролись за его жизнь почти месяц. Он умер, не приходя в сознание.