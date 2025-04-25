Псковичи выиграли золото всероссийских соревнований по гребле в восьмёрках

14:26, 25 апреля 2025, ПАИ

Псковичи Артемий Усанов и Владислав Забродин выиграли золото всероссийских соревнований по академической гребле «Регата на призы олимпийских чемпионов Н. Н. Спинева и С. А. Федоровцева». Состязания прошли в Ростове-на-Дону, сообщает корреспондент ПАИ.

В заключительный день соревнований Усанов и Забродин одержали победу в составе восьмёрки с рулевым вместе со спортсменами из Санкт-Петербурга и Липецкой области.

В финальном заезде команда с псковичами в составе прошла 2000 метров за 5 минут и 59 секунд, обойдя экипажи из Липецкой области, Санкт-Петербурга, Татарстана и Краснодарского края.

На счету псковских гребцов три награды регаты. Помимо золота, ещё два серебра в двойках и четвёрках.

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