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Псковичи выиграли золото всероссийских соревнований по гребле в восьмёрках

Псковичи Артемий Усанов и Владислав Забродин выиграли золото всероссийских соревнований по академической гребле «Регата на призы олимпийских чемпионов Н. Н. Спинева и С. А. Федоровцева». Состязания прошли в Ростове-на-Дону, сообщает корреспондент ПАИ.

Псковичи выиграли золото всероссийских соревнований по гребле в восьмёрках. Фото: Федерация гребного спорта России

В заключительный день соревнований Усанов и Забродин одержали победу в составе восьмёрки с рулевым вместе со спортсменами из Санкт-Петербурга и Липецкой области.

В финальном заезде команда с псковичами в составе прошла 2000 метров за 5 минут и 59 секунд, обойдя экипажи из Липецкой области, Санкт-Петербурга, Татарстана и Краснодарского края.

На счету псковских гребцов три награды регаты. Помимо золота, ещё два серебра в двойках и четвёрках.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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