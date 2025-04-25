Изборские волейболисты стали призёрами всероссийских соревнований «Серебряный мяч»

15:32, 25 апреля 2025, ПАИ

Волейболисты Изборского лицея стали бронзовыми призёрами отборочного этапа всероссийских соревнований «Серебряный мяч» среди юношей до 16 лет. Игры турнира прошли в псковском спорткомплексе «Олимп» с 21 по 25 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации волейбола Псковской области Сергей Иванов.

Всего в соревнованиях участвовали пять коллективов из Ненецкого автономного округа, Коми, а также Псковской, Вологодской и Тверской областей.

В результате волейболисты из Нарьян-Мара выиграли золото, спортсмены из Республики Коми заняли второе место, а ученики Изборского лицея замкнули тройку лидеров.

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