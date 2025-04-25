Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Найдены пропавшие ранее девушка из Острова и подросток из Палкино

Найдены пропавшие 21-летняя Екатерина Ренева из Острова и 12-летний Рафаэль Мартен из Палкино, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

И девушка, и подросток живы. С ними всё в порядке, уточнили в отряде.

Напомним, Екатерина пропала 1 апреля, Рафаэль - 23 апреля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 апреля 2025

Итоги 35-й сессии Псковской гордумы подвела Марина Борисенкова
25 апреля 2025

Антиваксерами становятся после прочтения пары публикаций в интернете, констатировал псковский медик
25 апреля 2025

Более 50 домов планируют обновить в Пскове
25 апреля 2025

Память погибших военных журналистов почтили в Пскове
25 апреля 2025

На мемориале в подмосковной деревне Щекутино зажгли Огонь Памяти в честь 80-летия Победы
25 апреля 2025

Болезни начинаются с антиваксеров, заявила врач из Пскова
25 апреля 2025

Полина Гольдина - о своём муже: Чувствовалось, что он на своём месте
25 апреля 2025

Делать прививку от клещевого энцефалита лучше в «тихий период» – иммунолог из Пскова

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...