Найдены пропавшие ранее девушка из Острова и подросток из Палкино

14:44, 25 апреля 2025, ПАИ

Найдены пропавшие 21-летняя Екатерина Ренева из Острова и 12-летний Рафаэль Мартен из Палкино, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

И девушка, и подросток живы. С ними всё в порядке, уточнили в отряде.

Напомним, Екатерина пропала 1 апреля, Рафаэль - 23 апреля.