Найдены пропавшие ранее девушка из Острова и подросток из Палкино
Найдены пропавшие 21-летняя Екатерина Ренева из Острова и 12-летний Рафаэль Мартен из Палкино, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
И девушка, и подросток живы. С ними всё в порядке, уточнили в отряде.
Напомним, Екатерина пропала 1 апреля, Рафаэль - 23 апреля.
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