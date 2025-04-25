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Общество

Канализационная магистраль у школы №16 в Пскове восстановлена

Муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал» завершило ремонтные работы на повреждённой магистрали напорной канализации на Ленинградском шоссе у школы № 16. Штатное функционирование системы водоотведения восстановлено, сотрудники предприятия благоустроили территории. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: пресс-служба муниципального предприятия Пскова «Горводоканал»

Напомним, повреждение канализации произошло 12 марта при прокладке газопровода. Несмотря на то что этот участок не находится в хозяйственном ведении горводоканала, предприятие подключилось к работам в связи с социальной значимостью затронутого объекта – школы № 16. Собственно ремонтные работы были начаты 14 апреля – после решения вопроса о финансировании работ, до этого специалисты предприятия организовали регулярную откачку стоков ассенизационной техникой.

Фото: пресс-служба муниципального предприятия Пскова «Горводоканал»

Специалисты горводоканала заменили поврежденный участок методом ГНБ (горизонтально направленного бурения). Это позволило избежать масштабных земляных работ на поверхности. Общая протяжённость заменённого участка составила около 80 метров. Новый сегмент был подсоединен к канализационной магистрали, места соединений загерметизированы, проведены гидравлические испытания, и напорная канализация снова встала в строй.

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