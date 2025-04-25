Ралли «Голубые озёра» стартовало в Псковской области

19:25, 25 апреля 2025, ПАИ

Пятый этап Кубка России по ралли «Голубые озёра» стартовал в Псковской области, передаёт корреспондент ПАИ.

На старт зарегистрировалось 89 экипажей, среди которых восемь представлены в абсолютном зачёте. Псковскую область представляют Владислав Супрун и Павел Росляков в зачёте 2000Н, Сергей Соболев и Маргарита Гребёнкина в 1600Н, Пилот Андрей Утцов в 1400Н, а также Денис Баулин и Виктория Семёнова, Павел Захарченко и Борис Бадещенков, Ольга Стебихова и Алина Затравкина в зачёте «Наша классика».

Боевая дистанция гонки составляет 81 километр. Сегодня, 25 апреля, гонщики проедут только один спецучасток. Остальные четыре пройдут завтра, 26 апреля.

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