Более 500 проектов ТОС стали победителями регионального конкурса

18:31, 25 апреля 2025, ПАИ

513 проектов ТОС стали победителями регионального конкурса проектов, реализуемых территориальными общественными самоуправлениями Псковской области, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Общая сумма поддержки из областного бюджета составит 186 миллиардов рублей.

Проекты-победители направлены на решение целого комплекса вопросов: это организации водоснабжения и уличного освещения, ремонт дорог, благоустройство придомовых территории, парков, зон отдыха, установка детских и спортивных площадок. Ряд проектов предполагает ремонт и благоустройство воинских захоронений.

Ранее сообщалось, что почти в 40 раз выросло количество ТОС в Псковской области.