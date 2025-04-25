Более 500 проектов ТОС стали победителями регионального конкурса
513 проектов ТОС стали победителями регионального конкурса проектов, реализуемых территориальными общественными самоуправлениями Псковской области, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.
Общая сумма поддержки из областного бюджета составит 186 миллиардов рублей.
Проекты-победители направлены на решение целого комплекса вопросов: это организации водоснабжения и уличного освещения, ремонт дорог, благоустройство придомовых территории, парков, зон отдыха, установка детских и спортивных площадок. Ряд проектов предполагает ремонт и благоустройство воинских захоронений.
Ранее сообщалось, что почти в 40 раз выросло количество ТОС в Псковской области.
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