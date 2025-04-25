В Дедовичах после капитального ремонта торжественно открыли школу № 1

19:31, 25 апреля 2025, ПАИ

Торжественное открытие школы № 1 в Дедовичах состоялось после капитального ремонта, пишет районная газета «Коммуна».



Фото: газета «Коммуна».



Фото: газета «Коммуна».



Фото: газета «Коммуна».





В торжественной церемонии открытия приняли участие глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих, председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов, первый заместитель председателя комитета по образованию Гор Брутян и другие.

Также были приглашены ветераны педагогического труда, выпускники школы. Для присутствующих организовали праздничный концерт с участием учащихся школы.

«По традиции гостей встречали хлебом и солью. Ленточка перерезана – и вот она, обновлённая красота. Алексей Шуринов, директор, для всех приглашённых провёл увлекательную экскурсию по школе», – пишет газета.

Напомним, капитальный ремонт здания школы № 1 стал возможным благодаря участию в государственной целевой программе «Комплексное развитие сельских территорий». Изменения произошли и правда масштабные. То, во что превратилась школа № 1, скорее, можно назвать не обновлённым, а совершенно новым учебным заведением.