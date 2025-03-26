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Общество

В Дедовичах завершился ремонт средней школы № 1

В Дедовичах завершился ремонт средней школы № 1. Торжественное открытие школы после капитального ремонта состоится совсем скоро, пишет районная газета «Коммуна».

  • Школа №1
    Фото: Газета «Коммуна»
  • Школа №1
    Фото: Газета «Коммуна»
  • Школа №1
    Фото: Газета «Коммуна»
  • Школа №1
    Фото: Газета «Коммуна»
  • Школа №1
    Фото: Газета «Коммуна»

Внутри здания многочисленные преобразования: обшиты гипсокартоном стены, повсюду в проёмах новые стеклопакеты, смонтированы навесные потолки, уложен огнеупорный линолеум.

Синхронно велись работы по замене системы водопровода и электропроводки. Везде установлены новые двери. Преобразились и пищеблок, и столовая.

«У каждого этажа свой цвет стен! На первом – нежно-жёлтый, на втором – зелёный, а на третьем – голубой. Выбор такой расцветки стен неслучаен. Руководство школы проводило опрос педагогического коллектива, учителя сами выбирали, какой им цвет по душе. А как изменился актовый зал!» – пишет газета.

Ранее сообщалось, что проект капремонта школы № 1 подготовили в Пскове.

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