В Дедовичах завершился ремонт средней школы № 1
В Дедовичах завершился ремонт средней школы № 1. Торжественное открытие школы после капитального ремонта состоится совсем скоро, пишет районная газета «Коммуна».
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Фото: Газета «Коммуна»
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Фото: Газета «Коммуна»
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Фото: Газета «Коммуна»
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Фото: Газета «Коммуна»
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Фото: Газета «Коммуна»
Внутри здания многочисленные преобразования: обшиты гипсокартоном стены, повсюду в проёмах новые стеклопакеты, смонтированы навесные потолки, уложен огнеупорный линолеум.
Синхронно велись работы по замене системы водопровода и электропроводки. Везде установлены новые двери. Преобразились и пищеблок, и столовая.
«У каждого этажа свой цвет стен! На первом – нежно-жёлтый, на втором – зелёный, а на третьем – голубой. Выбор такой расцветки стен неслучаен. Руководство школы проводило опрос педагогического коллектива, учителя сами выбирали, какой им цвет по душе. А как изменился актовый зал!» – пишет газета.
Ранее сообщалось, что проект капремонта школы № 1 подготовили в Пскове.
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