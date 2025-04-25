Округ сравниваю с жизнью в частном доме – Алеся Михачёва

19:31, 25 апреля 2025, ПАИ

Чем примечателен округ № 2, как проходит вручение наград ветеранам, почему нужно больше мест для приёма граждан и как объединить жителей – в интервью с депутатом Псковской городской Думы Алесей Михачёвой.

– Традиционный вопрос: сейчас проходит вручение наград к 80-летию Победы – сколько в округе людей, которым эта награда полагается, и какие впечатления остались от этих встреч?

– В округе проживают 82 ветерана Великой Отечественной войны, которые удостоены медали к 80-летию Победы. Наши уважаемые жители очень трепетно относятся к истории, к самой награде. Но есть и очень грустные случаи. Мы сообщили родственникам одного из ветеранов, что завтра приедем вручать медаль. А когда приехали на следующий день, оказалось, человек умер. Родные рассказали, что он видел, как медали вручают, переживал, вдруг ему не будет награды, а когда узнал, что к нему приедут, переволновался... Это поколение душевных и добрых людей, которые, несмотря на перенесённые тяготы, остались очень человечными. Мы узнали много историй, как они находились в концлагерях, как не хватало хлеба, как восстанавливали страну. Они всегда плачут от этих воспоминаний. А мне хочется их поддержать, обнять, помочь.

В округе живёт замечательная 107-летняя женщина, много лет проработавшая учителем, сохранившая очень чёткие воспоминания. Её до сих пор навещают ученики, а к своим возрастным недомоганиям относится даже с юмором.

Поколение добра

– Ветераны, которым вы вручаете награды, с какими-нибудь просьбами обращаются, оставляют ли пожеланиями или дают напутствия?

– Самое интересное, что ветераны у нас практически никогда ничего не просят. Они всем довольны. Утверждают, что у них замечательная жизнь, что они сейчас живут очень хорошо. Очень переживают по поводу СВО. Повторю, что это очень искреннее поколение. Они не растеряли душевных качеств, доброты, хотя им в жизни досталось очень много тягот и испытаний.

– Ваши коллеги-депутаты тоже делятся впечатлениями от таких встреч. Может, стоит издать сборник с историями псковичей?

– Согласна, они живые носители истории, первоисточник. Мы передаём в СМИ информацию, согласовываем, когда можно приехать. Это бесценно для историков и для будущих поколений.

Об округе

– В чём особенность округа № 2 и какие проблемы вы выделяете?

– Округ включает территорию вокзала, улицы Яна Фабрициуса, Лепешинского и так называемого Болота, Завокзалья. Он территориально разделён железной дорогой.

Я всегда сравниваю округ с частным домом. Мы строим дом, и человеку, который там живёт, всегда надо что-то делать: где-то отвалилось, что-то надо убрать, дерево спилить, подсыпать, свет подключить – всё как в своём жилище.

– Как вы контактируете с избирателями, где ведёте приёмы?

– Сейчас хотим открыть дополнительно места для приёмов в школах, чтобы от людей максимально получать обратную связь. Да, они пишут в социальных сетях, в разных группах. Хочется сделать так, чтобы я для них была «одним окном». Мне нужна полная информация, обладая которой буду уже напрямую работать с органами исполнительной власти для решения проблем.

Планируем также вести отчёты: сколько к нам человек обратилось, по каким вопросам и как мы их решили. В соцсетях имеется группа округа, куда каждый может написать, там же публикуем информацию о субботниках, встречах, приёмах, которые проводятся.

– Но ведь не все же пользуются соцсетями, пожилые люди далеки от них.

– Большинство жителей округа – пенсионеры, и, понятно, их нет в группе, они предпочитают личный контакт. Традиционно депутатский приём проводился в библиотеке «Диалог» на улице Песочной. Но это неудобно, например, для жителей улиц Стахановской и Яна Фабрициуса. Поэтому мы обратились в администрацию Пскова с просьбой, чтобы нам предоставили места для приёма на базе школ. И я надеюсь, что это решится положительно и у нас будут такие места для приёма, который будем вести поочерёдно в разных точках округа.

О благоустройстве и субботниках

– В основном люди обращаются по поводу благоустройства или и с другими вопросами?

– В основном это вопросы, связанные с освещением, парковками, уборкой мусора.

– И дорогами?

– Обращений по поводу дорог больше поступает от жителей многоэтажных домов, там, где большое количество машин и возникают проблемы с подъездом. В частном секторе такие вопросы тоже есть. Решаются они постепенно, не так, конечно, быстро, как хотелось бы, но выход находится: где-то делают подсыпку, где-то выравнивают поверхность.

– Сейчас в городе проводятся субботники – люди активно откликаются?

– Мы провели уже несколько субботников. Выходили на большой субботник в переулке Машиниста. Жители приходили вместе с детьми, все друг с другом перезнакомились. Нам помогали волонтёры из других районов. Планируем ещё так вместе поработать, ведь проведение общих мероприятий очень сближает. Когда ты что-то делаешь, к тебе присоединяются молодой, пожилой, ребёнок. В любом случае надо что-то делать. И это отличный пример для молодёжи.