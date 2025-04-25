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Общество

Расписание пригородного поезда на участке Оредеж – Дно изменится 5 и 12 мая

Расписание движения пригородного поезда на участке Оредеж – Дно изменится 5 и 12 мая, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Так, поезд № 6953 из Оредежа отправится в 18:13 с остановками на станциях Заклинье (в 18:28–18:29), Батецкая (18:42–18:43), Бахарево (18:56–18:57), Передольская (19:10–19:27), Кчеры (19:42–19:43), Уторгош (19:56–19:57), Сольцы (20:16–20:17), Куклино (20:33–21:17), Леменка (21:36–21:52), Гачки (22:06–22:07), РЗД 241-й км (22:17–22:18). Прибытие на станцию Дно в 22:31.

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