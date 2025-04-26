Собирать медуницу и щавель советует сегодня народный календарь
Память мученицы Фомаиды Египетской отмечают православные сегодня, 26 апреля. Об этом сообщает портал calend.ru.
На Фомаиду нужно собирать медуницу в лесу. Её можно использовать при заваривании чаёв и приготовления салатов. В народе верили, что этот цветок пчёлы облетают за семь вёрст, а ходить собирать его в лес должна только опытная хозяйка и обязательно в тулупе.
Кроме того, в этот день было принято рвать первые всходы щавеля. Его листья клали в салаты и в щи, а особенно вкусными по весне были щи по-монастырски.
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