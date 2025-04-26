Собирать медуницу и щавель советует сегодня народный календарь

09:17, 26 апреля 2025, ПАИ

Память мученицы Фомаиды Египетской отмечают православные сегодня, 26 апреля. Об этом сообщает портал calend.ru.

На Фомаиду нужно собирать медуницу в лесу. Её можно использовать при заваривании чаёв и приготовления салатов. В народе верили, что этот цветок пчёлы облетают за семь вёрст, а ходить собирать его в лес должна только опытная хозяйка и обязательно в тулупе.

Кроме того, в этот день было принято рвать первые всходы щавеля. Его листья клали в салаты и в щи, а особенно вкусными по весне были щи по-монастырски.