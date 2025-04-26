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Общество

Две мемориальные доски открыли на Куньинской школе в честь выпускников-геров СВО

Мемориальные доски, посвящённые выпускникам Куньинской школы, героически погибшим при исполнении воинского долга в зоне проведения СВО, открыли на фасаде учреждения. Об этом пишет газета «Пламя».

Открытие мемориальных досок в честь бойцов СВО. Фото: газета «Пламя»

На фасаде школы появились ещё две мемориальные доски в честь выпускников-героев СВО. Гвардии майору Юрию Михайлову (выпускник 2002 года), гвардии младшему сержанту Евгению Козлову (выпускник 2015 года) и сержанту Евгению Сидоренкову (выпускник 2016 года).

Право открыть мемориальные доски было предоставлено дочерям и родителям героев. Освятил мемориальные доски священник Великолукской епархии, протоиерей Дмитрий Соловьев, сам многократно бывавший в зоне спецоперации, куда отправлялся для передачи гуманитарной помощи.

Перед собравшимися выступили боевые товарищи погибших. Церемония завершилась возложением цветов, минутой молчания в память о бойцах и торжественным прохождением воинов 234-го полка 76-й дивизии ВДВ.

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